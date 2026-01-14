Cinéma en plein air Bonny-sur-Loire

Cinéma en plein air

Pour le plaisir des petits et des grands, le Comité des Fêtes de BONNY SUR LOIRE (45) vous propose une soirée de cinéma en plein air où sera projeté sur grand écran un film.

Dès 19h, une buvette et un service de restauration seront proposés. La projection aura lieu à la tombée du jour. Pour votre confort, nous vous conseillons de porter vos fauteuils ou chaises longues ainsi que de quoi vous couvrir pour la fin de soirée. Une solution de repli à l’abri est prévue en cas de mauvais temps. Le site est accessible aux PMR. Parking sur place. Nous vous attendons nombreux et vous accueillerons avec plaisir. .

D926 Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89 comitedesfetes45@bonnysurloire.fr

English :

On Saturday August 8, the Bonny-sur-Loire Comité des fêtes will be screening an open-air film. Beforehand, from 7:30 p.m., you’ll be able to dine in the restaurant (with snacks and refreshments). For the film session, a contribution by the hatful will be appreciated.

