Bonny-sur-Loire

Courses cyclistes Prix de la Municipalité

Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Passionné de vélo et de course cycliste ?

Le dimanche 23 août, l’US Bonny Cyclisme vous invite à participer à la course cycliste le Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire (Loiret 45).

Plusieurs départs et circuits adaptés à tous les niveaux du petit au grand cycliste.

Testez votre niveau à vélo en participant au Prix de la Municipalité organisé par l’US Bonny Cyclisme, le dimanche 23 août prochain à Bonny-sur-Loire (Loiret-45).

Plusieurs épreuves ouvertes à tous les niveaux de cyclistes vous attendent au départ du Gymnase

– U17 départ à 9h

– U15 départ à 10h45

– Edc départ à 13H30

– open 2/3/acces départ à 15h30

Circuit de la Villeneuve

Inscriptions possibles sur place.

Buvette et restauration sur place.

Lots pour tous les participants.

Une course FFC. .

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 65 30 33 beduchristophe04@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Passionate about cycling and cycle racing?

On Sunday August 18, US Bonny Cyclisme invites you to take part in the Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire (Loiret 45).

Several starts and circuits to suit all levels of cyclist.

L’événement Courses cyclistes Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX