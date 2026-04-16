Courses cyclistes Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire
Courses cyclistes Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire dimanche 23 août 2026.
Bonny-sur-Loire
Courses cyclistes Prix de la Municipalité
Bonny-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Passionné de vélo et de course cycliste ?
Le dimanche 23 août, l’US Bonny Cyclisme vous invite à participer à la course cycliste le Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire (Loiret 45).
Plusieurs départs et circuits adaptés à tous les niveaux du petit au grand cycliste.
Testez votre niveau à vélo en participant au Prix de la Municipalité organisé par l’US Bonny Cyclisme, le dimanche 23 août prochain à Bonny-sur-Loire (Loiret-45).
Plusieurs épreuves ouvertes à tous les niveaux de cyclistes vous attendent au départ du Gymnase
– U17 départ à 9h
– U15 départ à 10h45
– Edc départ à 13H30
– open 2/3/acces départ à 15h30
Circuit de la Villeneuve
Inscriptions possibles sur place.
Buvette et restauration sur place.
Lots pour tous les participants.
Une course FFC. .
Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 65 30 33 beduchristophe04@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Passionate about cycling and cycle racing?
On Sunday August 18, US Bonny Cyclisme invites you to take part in the Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire (Loiret 45).
Several starts and circuits to suit all levels of cyclist.
L’événement Courses cyclistes Prix de la Municipalité Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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