Vide-grenier à la Villeneuve

Rue des Joncs Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vous pourrez chiner ou participer au vide-greniers de la Villeneuve à Bonny-sur-Loire de 6 h 30 à 18 h. Le comité des fêtes propose buvette et restauration sur place. Pas d’inscription préalable pour les exposants.

Venez chiner lors du vide-greniers de la Villeneuve à Bonny-sur-Loire. Le comité des fêtes organisateur propose restauration et buvette sur place. Pour les exposants, il n’y a pas d’inscription préalable. Des animations attendent les visiteurs balade à poney, tombola, participation de l’Harmonie de Bonny-sur-Loire.

Mais ce n’est pas tout ! Nous ouvrons nos portes aux artisans et commerçants parfait pour découvrir des créations originales et des gourmandises à savourer chez vous.

Nous tenons à préciser que la vente de produits alimentaires à consommer sur place n’est pas autorisée. Réservation au 07 61 92 12 77. .

Rue des Joncs Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You can hunt for bargains or take part in the vide-greniers de la Villeneuve in Bonny-sur-Loire from 6.30 am to 6 pm. The Comité des Fêtes will be serving refreshments and snacks. No advance registration required.

L’événement Vide-grenier à la Villeneuve Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX