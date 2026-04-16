Bonny-sur-Loire

Courses cyclistes 24e Ronde des Pommes

Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Passionné de vélo et de course cycliste ?

Le samedi 22 août, l’US Bonny Cyclisme vous invite à participer à la 22e édition de sa Ronde des Pommes au départ de la route de Thou à Bonny-sur-Loire (Loiret 45).

Découvrez 5 circuits de 34 à 68km adaptés à tous les niveaux du petit au grand cycliste.

Testez votre niveau à vélo en participant à la 23e édition de course cycliste de l’US Bonny Cyclisme La Ronde des Pommes , le samedi 22 août prochain à Bonny-sur-Loire (Loiret-45).

5 épreuves ouvertes à tous les niveaux de cyclistes vous attendent au départ de la route Thou (près du Château d’eau)

– 14h00 circuit de 34km

– 14h01 circuit de 63km

– 14h02 circuit de 49 km

– 16h15 circuit de 78 km

– 16h17 circuit de 68 km

Inscriptions possibles sur place ou en ligne sur https://ufolep-cyclisme.org/

Epreuves ouvertes aux autres fédérations, hors UFOLEP.

Buvette et lots pour tous les participants .

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 80 82 remygirault@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Passionate about cycling and cycle racing?

On Saturday August 17, US Bonny Cyclisme invites you to take part in the 22nd edition of its Ronde des Pommes, starting from the route de Thou in Bonny-sur-Loire (Loiret 45).

Discover 5 circuits ranging from 34 to 68km, suitable for all levels of cyclist.

L’événement Courses cyclistes 24e Ronde des Pommes Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX