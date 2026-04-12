Bonny-sur-Loire

Exposition de photographies Le thème de l’eau

29 grande rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Du 19 septembre au 31 octobre, la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire accueille une exposition photo consacrée à l’eau. Une invitation à porter un autre regard sur cet élément essentiel, à travers des images sensibles, poétiques ou surprenantes.

Du 19 septembre au 31 octobre, la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire vous invite à découvrir une exposition photo dédiée à l’eau, source de vie, de mouvement et d’inspiration.

À travers une sélection de clichés, cette exposition propose un regard sensible et artistique sur cet élément omniprésent dans nos paysages comme dans notre quotidien. Calme ou puissante, discrète ou fascinante, l’eau se dévoile ici sous des formes multiples, capturées par l’objectif avec poésie et sensibilité. Chaque image est une invitation à observer autrement ce patrimoine naturel qui façonne nos territoires et nourrit notre imaginaire.

Une belle parenthèse culturelle à découvrir à la Maison de Pays, pour les amateurs de photographie, de nature et de belles émotions visuelles. .

29 grande rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 57 71 maisondepays@bonnysurloire.fr

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English :

From September 19 to October 31, the Maison de Pays in Bonny-sur-Loire is hosting a photo exhibition dedicated to water. An invitation to take another look at this essential element, through sensitive, poetic and surprising images.

L’événement Exposition de photographies Le thème de l’eau Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX