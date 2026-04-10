Bonny-sur-Loire

Soirée guinguette

Grande Rue Bonny-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La Guinguette Bonnychonne revient le samedi 12 septembre à Bonny-sur-Loire ! Ambiance vintage, repas dansant, élection Miss et Mister Vintage, et DJ Disco Sono pour toutes les générations. Une animation proposée par l’Amicale Bonnychonne. Réservation obligatoire avant le 6/09 au 06 82 72 11 68.

Préparez vos tenues rétro pour une soirée pleine de bonne humeur à Bonny-sur-Loire ! Samedi 12 septembre, rendez-vous à la salle polyvalente dès 19h pour la Guinguette Bonnychonne. Au programme un repas dansant convivial (planche de charcuteries et fromages, frites, dessert, kir offert), une animation musicale pour toutes les générations avec Disco Sono, et une élection de Miss et Mister Vintage pour couronner le tout ! Dress code vintage bien sûr. Entrée + repas 20 €, entrée simple 5 €. Une soirée festive à ne pas manquer, organisée par l’Amicale Bonnychonne. .

Grande Rue Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 72 11 68

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English :

La Guinguette Bonnychonne returns to Bonny-sur-Loire on Saturday September 13! Vintage atmosphere, dinner and dance, Miss and Mister Vintage elections, and DJ Disco Sono for all generations. Organized by Amicale Bonnychonne. Reservations required by 6/09 on 06 82 72 11 68.

L’événement Soirée guinguette Bonny-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX