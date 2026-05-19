50e Salon des antiquaires Place Saint-Pierre Touques

Touques

50e Salon des antiquaires

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

De l’Antiquité au Design en passant par l’Art Déco, ce salon réunit dans l’église Saint-Pierre une quarantaine de professionnels de la région qui exposeront une gamme étendue d’objets pour satisfaire les goûts les plus hétéroclites à la portée de toutes les bourses.

De l’Antiquité au Design en passant par l’Art Déco, ce salon réunit dans l’église Saint-Pierre une quarantaine de professionnels de la région qui exposeront une gamme étendue d’objets pour satisfaire les goûts les plus hétéroclites à la portée de toutes les bourses.

Cocktail le samedi 11 juillet à 18h. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : 50e Salon des antiquaires

From Antiquity to Design to Art Deco, this fair brings together some forty local professionals in the Saint-Pierre church, who will be exhibiting a wide range of objects to satisfy the most varied tastes, within the reach of all budgets.

L’événement 50e Salon des antiquaires Touques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville