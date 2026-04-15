50ème anniversaire du Comité du Loiret de Cyclotourisme, St Benoît sur Loire salle des fêtes, Saint-Benoît-sur-Loire
50ème anniversaire du Comité du Loiret de Cyclotourisme, St Benoît sur Loire salle des fêtes, Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 4 octobre 2026.
50ème anniversaire du Comité du Loiret de Cyclotourisme Dimanche 4 octobre, 10h00 St Benoît sur Loire salle des fêtes Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T20:00:00+02:00
Le 4 octobre 2026, le Comité du Loiret de Cyclotourisme organise une grande manifestation à vélo à St Benoît sur Loire pour fêter le 50ème anniversaire de sa création en 1976.
Tous les cyclotouristes fédérés – actuels et anciens – sont invités à y participer, ainsi que l’ensemble des amateurs du vélo, en particulier les bénévoles de la Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme s’étant déroulé dans le Loiret au 3 au 10 août 2025.
Le programme de la journée est en cours de montage.
Les participants sont invités à rejoindre St Benoît sur Loire à vélo.
St Benoît sur Loire salle des fêtes rue max jacob st benoît sur loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « departement45-presidence@ffvelo.fr »}]
Le 4 octobre 2026, le Comité du Loiret de Cyclotourisme organise une grande manifestation à vélo à St Benoît sur Loire pour fêter le 50ème anniversaire de sa création en 1976. vélo cyclotourisme
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