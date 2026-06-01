Saint-Benoît-sur-Loire

Exposition temporaire Regards croisés, du Val de Sully à Orléans

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-13

A travers le regard de jeunes photographes, cette exposition met en lumière le lien entre le patrimoine in situ du Val de Sully, et ses vestiges archéologiques aujourd’hui préservés dans les collections de l’Hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans.

– Exposition co-réalisée par le Belvédère, le service jeunesse du Val de Sully, les musées d’Orléans et la photographe Fico. Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre du dispositif Culture à partager. – .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45

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L’événement Exposition temporaire Regards croisés, du Val de Sully à Orléans Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE