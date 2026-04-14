Visite guidée « Quand l’abbaye de Fleury brûlait : l’incendie de 1026 », Abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Benoît-sur-Loire

Visite guidée « Quand l’abbaye de Fleury brûlait : l’incendie de 1026 » Dimanche 14 juin, 16h00, 17h00 Abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

30 juillet 1026 : le feu se répand dans l’abbaye de Fleury et ravage en grande partie l’ancienne église abbatiale. Cet événement dramatique, loin d’être isolé dans l’histoire médiévale, a façonné l’identité de l’abbaye, laissant une empreinte durable dans ses murs et dans la mémoire du site.

Cette visite commentée vous invite à explorer les conséquences de ces incendies sur l’évolution de l’abbaye. À travers les vestiges encore visibles aujourd’hui, vous découvrirez les traces laissées par le feu, mais aussi les transformations architecturales qu’il a engendrées : reconstructions, modifications des matériaux…

Avec ouverture exceptionnelle de la fosse carolingienne sous le chœur de l’église abbatiale.

Abbatiale de Saint-Benoît-sur-Loire Place de l’abbaye 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://belvedere-valdesully.fr/evenement/visite-guidee-quand-fleury-brulait-lincendie-de-1026/ »}, {« type »: « email », « value »: « belvedere@valdesully.fr »}] L’abbaye de Fleury est la gardienne des reliques de saint Benoît : vers 650, ses moines rapportèrent du Mont Cassin (Italie) les ossements du saint, auteur de la règle régissant la vie des moines bénédictins. L’église abbatiale actuelle est le fruit de trois campagnes de construction qui s’échelonnent du début du 11e siècle à la fin du 12e siècle. À elle seule, l’église abbatiale est un résumé de l’art roman.

Journées européennes de l’archéologie

© Communauté de communes du Val de Sully