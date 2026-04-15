Conférence Ni chasseuse de trésor, ni Lara Croft… mais spécialiste des objets à l’Inrap !, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire

Conférence Ni chasseuse de trésor, ni Lara Croft… mais spécialiste des objets à l’Inrap ! Dimanche 14 juin, 14h30 Le Belvédère Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Conférence animée par Émilie Roux-Capron, responsable de recherches archéologiques Inrap (Institut National de Recherche Archéologique Préventive)

Quand on dit « archéologie », tout le monde imagine des trésors scintillants ou encore Indiana Jones et son chapeau fedora. La réalité ? Moins glamour, plus complexe … et bien plus passionnante ! Pour reconstituer la vie de nos ancêtres, leurs métiers, leurs habitudes et même leurs recettes de cuisine, Emilie Roux-Capron passe ses journées à décrypter ces vestiges.

Partez à la découverte de son métier, loin des clichés bien souvent véhiculés.

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Journées européennes de l’archéologie

© Inrap / Émilie Roux-Capron