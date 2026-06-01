Village de l’Archéologie du Belvédère, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire

Village de l’Archéologie du Belvédère Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Le Belvédère Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Passionnés ou simples curieux, découvrez les coulisses de la recherche archéologique en Val de Sully !

Atelier Fouilles en Amphorettes (Archéologie préventive du Loiret) : cet atelier propose aux enfants de s’initier aux gestes de la fouille archéologique à l’aide de petites amphores dans lesquelles ont été placés des artefacts gallo-romains.

Atelier Céramique (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) : venez découvrir la céramologie ! A travers la reconstitution de vases, vous découvrirez l’importance de l’étude des objets de terre cuite pour l’archéologie, ainsi que le travail du céramologue, qui occupe une place particulière pour comprendre les histoires successives d’un lieu.

Atelier identification de silex taillés (Fédération Archéologique et Historique du Loiret) : à partir de silex de bords de Loire, apprenez à reconnaître les indices qui permettent de distinguer une pierre naturelle d’un silex taillé ou retouché par l’homme. Un véritable jeu d’enquête pour petits et grands ! Participez : apportez vos propres silex, nous vous aiderons à les identifier !

Expostion Regards croisés, du Val de Sully à Orléans, du 14 juin au 19 juillet : à travers le regard de jeunes photographes, cette exposition met en lumière le patrimoine in situ du Val de Sully, et ses vestiges archéologiques aujourd’hui préservés dans les collections de l’Hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans.

Exposition co-réalisée par le Belvédère, le service jeunesse du Val de Sully, les musées d’Orléans et Parole de photographes CVDL.Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre du dispositif Culture à Partager.

Conférence Ni chasseuse de trésor, ni Lara Croft… mais spécialiste des objets à l’Inrap ! Par Emilie Roux-Capron (archéologue à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) : Quand on dit « archéologie », tout le monde imagine des trésors scintillants ou encore Indiana Jones et son chapeau fedora. La réalité ? Moins glamour, plus complexe … et bien plus passionnante ! Pour reconstituer la vie de nos ancêtres, leurs métiers, leurs habitudes et même leurs recettes de cuisine, Emilie Roux-Capron passe ses journées à décrypter ces vestiges. Partez à la découverte de son métier, loin des clichés bien souvent véhiculés. Tout public.

Stand et animations tout public, à partir de 6 ans.

Le Belvédère 55 rue orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 https://belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully?locale=fr_FR Le Belvédère est un équipement culturel et touristique dédié à l’histoire et au patrimoine de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. À l’intérieur, le parcours de visite se déploie sur 3 niveaux. A l’aide de maquettes et de nombreux multimédias, découvrez les grandes étapes du développement de l’abbaye.Point d’orgue de la visite : au 3 étage, le Belvédère offre une vue unique sur la basilique et son chevet, dans l’enclos du monastère !

Passionnés ou simples curieux, découvrez les coulisses de la recherche archéologique en Val de Sully !

© Gaëtan de Maillard, Inrap