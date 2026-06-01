Atelier Céramique, Le Belvédère, Saint-Benoît-sur-Loire

Atelier Céramique Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Le Belvédère Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Atelier Céramique

Venez découvrir la céramologie à travers un atelier pédagogique et ludique mené par les archéologues de l’Inrap. A travers la reconstitution de vases, vous découvrirez l’importance de l’étude des objets de terre cuite pour l’archéologie, ainsi que le travail du céramologue, qui occupe une place particulière pour comprendre les histoires successives d’un lieu.

Par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

Stand et animations tout public, à partir de 7 ans.

Le Belvédère 55 rue orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire 02 34 52 02 45 https://belvedere-valdesully.fr https://www.facebook.com/belvederevaldesully?locale=fr_FR Le Belvédère est un équipement culturel et touristique dédié à l’histoire et au patrimoine de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. À l’intérieur, le parcours de visite se déploie sur 3 niveaux. A l’aide de maquettes et de nombreux multimédias, découvrez les grandes étapes du développement de l’abbaye.Point d’orgue de la visite : au 3 étage, le Belvédère offre une vue unique sur la basilique et son chevet, dans l’enclos du monastère !

Atelier Céramique

© Gaëtan de Maillard, Inrap