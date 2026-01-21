Journée Européenne de l’Archéologie Saint-Benoît-sur-Loire

Journée Européenne de l’Archéologie

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-06-14

10:00:00 - 18:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Passionnés ou simples curieux, découvrez les coulisses de la recherche archéologique en Val de Sully.

-> Au Belvédère

* 10h-13h initiation à la fouille archéologique.

* 14h30 conférence Ni chasseuse de trésor, ni Lara Croft… mais spécialiste des objets à l’Inrap !

En tant qu’archéologue à l’Inrap, Emilie Roux-Capron vous invite à la découverte de son métier, loin des clichés bien souvent véhiculés.

* Toute la journée Regards croisés, du Val de Sully à Orléans

Exposition photographique du 14 juin au 19 juillet.

-> À l’abbatiale

* 16h et 17h visite guidée Quand Fleury brûlait l’incendie de 1026.

Retrouvez le détail de chaque animation dans le Programme Culturel et dans l’agenda du Val de Sully. .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

English :

