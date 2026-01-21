Journée Européenne de l’Archéologie Saint-Benoît-sur-Loire
Journée Européenne de l’Archéologie Saint-Benoît-sur-Loire dimanche 14 juin 2026.
Journée Européenne de l’Archéologie
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Passionnés ou simples curieux, découvrez les coulisses de la recherche archéologique en Val de Sully.
-> Au Belvédère
* 10h-13h initiation à la fouille archéologique.
* 14h30 conférence Ni chasseuse de trésor, ni Lara Croft… mais spécialiste des objets à l’Inrap !
En tant qu’archéologue à l’Inrap, Emilie Roux-Capron vous invite à la découverte de son métier, loin des clichés bien souvent véhiculés.
* Toute la journée Regards croisés, du Val de Sully à Orléans
Exposition photographique du 14 juin au 19 juillet.
-> À l’abbatiale
* 16h et 17h visite guidée Quand Fleury brûlait l’incendie de 1026.
Retrouvez le détail de chaque animation dans le Programme Culturel et dans l’agenda du Val de Sully. .
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
L’événement Journée Européenne de l’Archéologie Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE