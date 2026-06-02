50ème Salon international de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux Théâtre du Vieux Marché Jouy-en-Josas

Informations pratiques

Jouy-en-Josas

50ème Salon international de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux

Théâtre du Vieux Marché Place de la Marne Jouy-en-Josas Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:30:00

Date(s) :

2026-11-28

L’Association Géologique de Jouy-en-Josas vous invite au 50ème Salon International des Minéraux, fossiles et bijoux qu’elle organise les 28 et 29 novembre 2026 au théâtre du Vieux Marché à Jouy en Josas.

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Théâtre du Vieux Marché Place de la Marne Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France +33 1 69 78 07 65 meyerdemorigny@free.fr

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English : 50th International Exhibition of Minerals, Fossils, Gems and Jewellery

The Jouy-en-Josas Geological Association invites you to the 50th International Mineral, Fossil, and Jewelry Show, which it is organizing on November 29 and 29, 2026, at Old Market Theatre in Jouy en Josas.

L’événement 50ème Salon international de minéraux, fossiles, gemmes et bijoux Jouy-en-Josas a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc