53ème Festival de BANDAS y PENAS Place Bossuet Condom

53ème Festival de BANDAS y PENAS

Place Bossuet Cloître Condom Gers

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Pass festival 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Condom, capitale de la Ténarèze, située dans le nord du Gers, organise lors du Festival de Bandas y Peñas, le plus grand rassemblement de cuivres et de percussions du sud-ouest de la France. L’animation se fait sous forme de passe-rue et de podiums.

Place Bossuet Cloître Condom 32100 Gers Occitanie +33 5 62 68 31 38 festival-de-bandas@wanadoo.fr

Condom, capital of the Ténarèze region in the north of the Gers, organizes the largest gathering of brass and percussion bands in south-west France during the Festival de Bandas y Peñas. Entertainment takes the form of passe-rue and podiums.

