Informations pratiques

La Canourgue

53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS

La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’illustre confrérie de la Pouteille et du Manouls vous convie à son 52ème grand chapitre !

Au programme

10 H 15 Défilé passage à la maison de retraite Saint Martin

11 H Messe à la collégiale

12 H Chapitre intronisation des nouveaux membres sur la place du pré commun

12 h 45 Apéritif offert par la municipalité

13 H Repas au Restaurant du Commerce 04 66 32 80 18

L’illustre confrérie de la Pouteille et du Manouls vous convie à son 52ème grand chapitre !

Au programme

10 H 15 Défilé passage à la maison de retraite Saint Martin

11 H Messe à la collégiale

12 H Chapitre intronisation des nouveaux membres sur la place du pré commun

12 h 45 Apéritif offert par la municipalité

13 H Repas au Restaurant du Commerce Inscriptions au restaurant 04 66 32 80 18 .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 80 18 pouteille@orange.fr

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English :

The illustrious Brotherhood of La Pouteille and Le Manouls invites you to its 52nd Grand Chapter!

On the schedule:

10:15 a.m.: Parade—stop at the Saint Martin retirement home

11:00 a.m.: Mass at the collegiate church

12:00 p.m.: Chapter meeting—induction of new members on the Place du Pré Commun

12:45 p.m.: Aperitif hosted by the municipality

1:00 p.m.: Lunch at the Restaurant du Commerce: 04 66 32 80 18

L’événement 53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn