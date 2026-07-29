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53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS La Canourgue

dimanche 16 août 2026 · La Canourgue

53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS La Canourgue

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Journée

La Canourgue

53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS

La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

L’illustre confrérie de la Pouteille et du Manouls vous convie à son 52ème grand chapitre !
Au programme
10 H 15 Défilé passage à la maison de retraite Saint Martin
11 H Messe à la collégiale
12 H Chapitre intronisation des nouveaux membres sur la place du pré commun
12 h 45 Apéritif offert par la municipalité
13 H Repas au Restaurant du Commerce 04 66 32 80 18
L’illustre confrérie de la Pouteille et du Manouls vous convie à son 52ème grand chapitre !
Au programme
10 H 15 Défilé passage à la maison de retraite Saint Martin
11 H Messe à la collégiale
12 H Chapitre intronisation des nouveaux membres sur la place du pré commun
12 h 45 Apéritif offert par la municipalité
13 H Repas au Restaurant du Commerce Inscriptions au restaurant 04 66 32 80 18   .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 80 18  pouteille@orange.fr

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English :

The illustrious Brotherhood of La Pouteille and Le Manouls invites you to its 52nd Grand Chapter!
On the schedule:
10:15 a.m.: Parade—stop at the Saint Martin retirement home
11:00 a.m.: Mass at the collegiate church
12:00 p.m.: Chapter meeting—induction of new members on the Place du Pré Commun
12:45 p.m.: Aperitif hosted by the municipality
1:00 p.m.: Lunch at the Restaurant du Commerce: 04 66 32 80 18

L’événement 53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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