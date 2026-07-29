53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS La Canourgue
dimanche 16 août 2026 · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS
La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
L’illustre confrérie de la Pouteille et du Manouls vous convie à son 52ème grand chapitre !
Au programme
10 H 15 Défilé passage à la maison de retraite Saint Martin
11 H Messe à la collégiale
12 H Chapitre intronisation des nouveaux membres sur la place du pré commun
12 h 45 Apéritif offert par la municipalité
13 H Repas au Restaurant du Commerce 04 66 32 80 18
L’illustre confrérie de la Pouteille et du Manouls vous convie à son 52ème grand chapitre !
Au programme
10 H 15 Défilé passage à la maison de retraite Saint Martin
11 H Messe à la collégiale
12 H Chapitre intronisation des nouveaux membres sur la place du pré commun
12 h 45 Apéritif offert par la municipalité
13 H Repas au Restaurant du Commerce Inscriptions au restaurant 04 66 32 80 18 .
La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 80 18 pouteille@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The illustrious Brotherhood of La Pouteille and Le Manouls invites you to its 52nd Grand Chapter!
On the schedule:
10:15 a.m.: Parade—stop at the Saint Martin retirement home
11:00 a.m.: Mass at the collegiate church
12:00 p.m.: Chapter meeting—induction of new members on the Place du Pré Commun
12:45 p.m.: Aperitif hosted by the municipality
1:00 p.m.: Lunch at the Restaurant du Commerce: 04 66 32 80 18
L’événement 53ÈME GRAND CHAPITRE DE LA CONFRÉRIE DE LA POUTEILLE ET DU MANOULS La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- UN ÉTÉ À LA FERME MALBOSC La Canourgue 29 juillet 2026
- LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue 29 juillet 2026
- CONCERT DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue 30 juillet 2026
- CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue 31 juillet 2026
- UNE VOIX UN LUTH La Canourgue 4 août 2026