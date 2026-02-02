53rd seminar of the European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE) Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] Rennes 20 – 23 septembre Ille-et-Vilaine

Les chercheurs en économie, finance et sciences de gestion sont invités à soumettre des articles sur tout sujet lié au risque et à l’assurance.

Les UMR SMART, CREM et Arènes (EHESP) organisent l’accueil du 53e séminaire du European Group of Risk and Insurance Economists (EGRIE). Ce séminaire international portera sur l’ensemble des thématiques liées à l’économie du risque et de l’assurance. Il constitue un lieu d’échanges pour la présentation et la discussion de travaux récents, théoriques ou appliqués. En extension de ce colloque, la Geneva Risk and Insurance Review (GRIR) et l’EGRIE organisent un Colloquium, associé à un numéro spécial dans la GRIR, sur le thème « Transformative Challenges in Agricultural Insurance ». L’objectif est de favoriser les échanges entre économie du risque/assurance et économie agricole autour des questions de risque et de gestion des risques à l’ère de la transformation agricole.

La date limite pour les soumissions aux deux événements est le **15 avril 2026.**

_Contact: Christoph Heinzel. / Contact CREM:_ [_Franck Moraux_](https://crem.univ-rennes.fr/interlocuteurs/franck-moraux)_._

Pour plus d’informations :

[EGRIE 2026](https://syncandshare.lrz.de/getlink/fiX5egFNfW2gVyHernKcrm/CfP_EGRIE_2026.pdf)

[Colloquium & numéro spécial GRIR](https://link.springer.com/journal/10713/submission-guidelines)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-23T17:00:00.000+02:00

1



Maison des sciences de l’homme en Bretagne [MSHB] 2 avenue Gaston Berger 35043 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

