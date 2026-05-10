59 Rivoli / Faire la guerre à la guerre, utopies pour l’amour 59 Rivoli Paris

Peinture, Dessin, Photographie, Vidéo, Installation, Performance, Danse, Musique, Lecture.

Pour sa Nuit Blanche, 59 Rivoli propose un entremêlement d’arts sonores et visuels qui viendront animer l’immeuble et ses six étages. Performances, live-painting, projections, installations, danses et concerts prendront ainsi vie une fois le soleil couché sur Paris.

Quand on aime, on n’a pas d’autre choix que de se battre.

Se battre contre des systèmes d’oppression qui transforment les relations en espace de domination de l’autre et font de l’amour une cage.

Se battre pour celleux qui comptent pour nous, et dont les individualités sont niées, stigmatisées ou attaquées par un système délétère dont la toxicité infuse jusque dans l’intime.

Pour avoir la chance d’explorer des amours sincères et équitables, il nous faut lutter contre les injustices qui touchent nos êtres aimés à la fois dans leurs corps, dans leurs matérialités et dans leurs identités multiples.

Au 59 Rivoli, nous profitons de cette nuit blanche pour rêver à nos amours et créer des utopies où les faire exister pleinement.

En 1999, une dizaine d’artistes franchissent les portes du 59 rue de Rivoli et investissent les lieux en y installant leurs ateliers. En 2000, les artistes font face à une menace d’expulsion, mais l’élection de Bertrand Delanoë comme nouveau maire de Paris en 2001 change la donne : il s’engage à racheter l’immeuble et à en pérenniser l’usage artistique. Après plusieurs années de travaux de réhabilitation, le 59 Rivoli rouvre officiellement ses portes en 2009. Cette réouverture marque la reconnaissance institutionnelle d’un lieu qui s’est imposé par la force de la création et de la résilience collective. L’immeuble devient un centre artistique alternatif où, encore aujourd’hui, une trentaine d’artistes installé·es en atelier partagent avec le public l’intimité de leur processus créatif.

Commissariat de Selma Latfi.

Le 59 Rivoli passe la nuit à rêver ses batailles pour des amours équitables.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

59 Rivoli 59 rue de Rivoli 75001 Paris

https://www.59rivoli.org/accueil/



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