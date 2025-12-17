59ème Festival d’été de Gargilesse

Gargilesse-Dampierre Indre

Au mois d’août et pour la 59e année consécutive, le Festival d’été de Gargilesse fait résonner la harpe entourée de multitudes d’instruments, dans des musiques de toutes les époques et à travers le monde. Six rendez-vous éclectiques à partager sans modération !

George Sand avait son refuge à Gargilesse les 150 ans de sa disparition seront célébrés lors de deux soirées sur le thème de l’Amitié (avec Pauline Viardot notamment) et sur la mise en lumière des femmes artistes engagées du XIXe et XXe siècles œuvres de Chopin et un concert ponctuées par des textes, entre autres, de George Sand.

La musique classique côtoie la musique traditionnelle dansée de Centre-France, d’Auvergne et d’influence multi-ethnique, la kora du Sénégal et la harpe triple du baroque italien. La harpe se mariera aussi avec le tuba et la trompette…

In August, for the 59th consecutive year, the Gargilesse Summer Festival brings the harp to life, surrounded by a multitude of instruments, in music from all eras and all over the world. Six eclectic events to be shared without moderation!

