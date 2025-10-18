5e Anniversaire de l’inscription des Grandes villes d’eaux d’Europe au Patrimoine Mondial de l’UNESCO Rue du Casino Vichy
5e Anniversaire de l’inscription des Grandes villes d’eaux d’Europe au Patrimoine Mondial de l’UNESCO Rue du Casino Vichy samedi 25 juillet 2026.
Vichy
5e Anniversaire de l’inscription des Grandes villes d’eaux d’Europe au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
À l’occasion de l’anniversaire UNESCO, Vichy met à l’honneur la ville de Bath, autre grande station thermale européenne inscrite au patrimoine mondial.
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Rue du Casino Kiosque de la source de l’hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr
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English :
%C0 To mark UNESCO’s anniversary, Vichy is %E0 highlighting the city of Bath, another major European spa town listed as a World Heritage Site.
L’événement 5e Anniversaire de l’inscription des Grandes villes d’eaux d’Europe au Patrimoine Mondial de l’UNESCO Vichy a été mis à jour le 2026-06-17 par Vichy Destinations
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