5e Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouts anciens Briare
dimanche 6 septembre 2026 · Briare
Informations pratiques
Briare
5e Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouts anciens
Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
La 5e bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens se tiendra dimanche 6 septembre 2026, de 9h à 17h, au Centre Socio-Culturel de Briare. Un rendez-vous pour collectionneurs et passionnés, autour du souvenir de la CIJ.
Le dimanche 6 septembre 2026, Passion Miniature Briare organise sa 5e bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens au Centre Socio-Culturel de Briare-le-Canal, square Pierre-Armand Thiébaut. De 9h à 17h, collectionneurs, passionnés et curieux pourront découvrir de nombreux modèles, échanger autour de leur passion et retrouver l’univers des jouets d’autrefois. Cette édition mettra également à l’honneur le souvenir de la CIJ, Compagnie Industrielle du Jouet. L’événement est organisé avec la participation d’Éric Mortier, organisateur de la Bourse d’Orléans. 3 .
Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 13 58 09 mdelecluse@msn.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 5th Miniature Car and Vintage Toy Exchange will be held on Sunday, September 6, 2026, from 9 a.m. to 5 p.m., at the Briare Socio-Cultural Center. An event for collectors and enthusiasts, celebrating the legacy of the CIJ.
L’événement 5e Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouts anciens Briare a été mis à jour le 2026-06-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
À voir aussi à Briare (Loiret)
- Concert Safety last ! Monte là-dessus ! Briare 30 juin 2026
- Concert de clôture stage de chant lyrique Briare 11 juillet 2026
- Festival Autrement Classique Briare 18 juillet 2026
- Concours national d’agility avec le Club canin briarois Briare 1 août 2026
- L’école de la forêt session d’été Briare 7 août 2026