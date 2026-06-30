Informations pratiques

Briare

5e Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouts anciens

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

La 5e bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens se tiendra dimanche 6 septembre 2026, de 9h à 17h, au Centre Socio-Culturel de Briare. Un rendez-vous pour collectionneurs et passionnés, autour du souvenir de la CIJ.

Le dimanche 6 septembre 2026, Passion Miniature Briare organise sa 5e bourse d’échanges de voitures miniatures et jouets anciens au Centre Socio-Culturel de Briare-le-Canal, square Pierre-Armand Thiébaut. De 9h à 17h, collectionneurs, passionnés et curieux pourront découvrir de nombreux modèles, échanger autour de leur passion et retrouver l’univers des jouets d’autrefois. Cette édition mettra également à l’honneur le souvenir de la CIJ, Compagnie Industrielle du Jouet. L’événement est organisé avec la participation d’Éric Mortier, organisateur de la Bourse d’Orléans. 3 .

Square Pierre-Armand Thiébaut Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 46 13 58 09 mdelecluse@msn.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 5th Miniature Car and Vintage Toy Exchange will be held on Sunday, September 6, 2026, from 9 a.m. to 5 p.m., at the Briare Socio-Cultural Center. An event for collectors and enthusiasts, celebrating the legacy of the CIJ.

L’événement 5e Bourse d’échanges de voitures miniatures et jouts anciens Briare a été mis à jour le 2026-06-22 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX