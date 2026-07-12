5ème édition Chtar Wars Boulogne-sur-Mer
samedi 7 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
5ème édition Chtar Wars
Palais des sports Danrémont, Boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07
Vous faites quoi les 7 et 8 novembre prochain ?
La ChtarWars revient pour sa 5ᵉ édition au Palais des Sports Damrémont de Boulogne-sur-Mer, les 7 et 8 novembre 2026 !
Organisé par l’association Star Wars Côte d’Opale, la ChtarWars 5 est désormais un événement incontournable pour les fans de Star Wars, réunissant passionnés, familles et curieux le temps d’un week-end immersif.
Au programme cosplays, exposants, acteurs, acteurs de doublage, et animations tout au long du week-end.
La programmation détaillée, la liste des invités ainsi que les informations de billetterie seront communiquées très prochainement.
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Palais des sports Danrémont, Boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement 5ème édition Chtar Wars Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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