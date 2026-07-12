Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

5ème édition Chtar Wars

Palais des sports Danrémont, Boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07

Vous faites quoi les 7 et 8 novembre prochain ?

La ChtarWars revient pour sa 5ᵉ édition au Palais des Sports Damrémont de Boulogne-sur-Mer, les 7 et 8 novembre 2026 !

Organisé par l’association Star Wars Côte d’Opale, la ChtarWars 5 est désormais un événement incontournable pour les fans de Star Wars, réunissant passionnés, familles et curieux le temps d’un week-end immersif.

Au programme cosplays, exposants, acteurs, acteurs de doublage, et animations tout au long du week-end.

La programmation détaillée, la liste des invités ainsi que les informations de billetterie seront communiquées très prochainement.

Restez connectés sur notre site et nos réseaux sociaux.

N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne rien manquer des annonces de la ChtarWars 5 !

Que la Force soit avec vous ! .

Palais des sports Danrémont, Boulevard Chanzy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 5ème édition Chtar Wars Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale