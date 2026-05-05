5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes
5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes samedi 13 juin 2026.
5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye Samedi 13 juin, 11h00 Abbaye de Vaucelles Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00
– Vendredi 12 juin de 18h à 00h
– Samedi 13 juin de 11h à 00h
– Dimanche 14 juin de 11h à 19h
Abbaye de Vaucelles
Abbaye de Vaucelles Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France
️ Du 12/06 au 14/06
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