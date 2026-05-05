5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye Samedi 13 juin, 11h00 Abbaye de Vaucelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00

– Vendredi 12 juin de 18h à 00h

– Samedi 13 juin de 11h à 00h

– Dimanche 14 juin de 11h à 19h

Abbaye de Vaucelles

Abbaye de Vaucelles Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France

️ Du 12/06 au 14/06