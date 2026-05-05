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5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Abbaye de Vaucelles

Adresse : Abbaye de Vaucelles

Ville : 59258 Les Rues-des-Vignes

Département : Nord

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

5ème édition de Festival des Bières d’Abbaye Dimanche 14 juin, 11h00 Abbaye de Vaucelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

– Vendredi 12 juin de 18h à 00h
– Samedi 13 juin de 11h à 00h
– Dimanche 14 juin de 11h à 19h

Abbaye de Vaucelles

Abbaye de Vaucelles Abbaye de Vaucelles Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France
️ Du 12/06 au 14/06

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