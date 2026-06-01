Création d’une fresque par l’artiste Clément Corman, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

Création d’une fresque par l’artiste Clément Corman Dimanche 7 juin, 13h30 Abbaye de Vaucelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

L’artiste Clément Corman réalise une fresque dans le parc de l’abbaye autour du thème des oiseaux. Connu pour ses œuvres inspirées de la nature et de la faune locale, il a créé plusieurs fresques dans la métropole lilloise, notamment à Villeneuve d’Ascq, où se trouve son atelier, et sur les berges de la Marque.

Une création en temps réel, entre couleurs et observation du vivant.

Abbaye de Vaucelles Hameau de Vaucelles, 59258 Les Rues-des-Vignes, France Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France 0359731498 https://abbayedevaucelles.fr Le parc abrite plusieurs arbres remarquables. Isolés en ou en alignement, ils sont les témoins de notre histoire. En se baladant, on peut découvrir la majestueuse allée de tilleuls, le charme plus que centenaire, le marronnier en chandelier…

Différents espaces composent les jardins : le potager et ses carrés de légumes anciens (courge musquée, patisson, patidou, potiron et potimarron), le verger (pommiers, poiriers, cerisiers), la roseraie et ses différentes variétés de roses anciennes, grimpantes ou arbustives, les aromatiques, les vivaces…

L’artiste Clément Corman réalise une fresque dans le parc de l’abbaye autour du thème des oiseaux. Connu pour ses œuvres inspirées de la nature et de la faune locale, il a créé plusieurs fresques la …

©Clément Corman