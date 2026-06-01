Visite historique « 900 ans d’histoire », Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

Visite historique « 900 ans d’histoire » Dimanche 7 juin, 15h30 Abbaye de Vaucelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de l’histoire fascinante de l’abbaye Notre-Dame de Vaucelles, fondée en 1132 au cœur des marais de l’Escaut. Au fil de cette visite guidée, vous découvrirez comment les moines cisterciens ont bâti un lieu devenu l’une des plus puissantes abbayes du Moyen Âge, à la fois centre religieux, culturel et diplomatique. Entre vestiges remarquables, récits de prospérité et périodes plus tourmentées, votre guide vous fera revivre près de neuf siècles d’histoire.

Abbaye de Vaucelles Hameau de Vaucelles, 59258 Les Rues-des-Vignes, France Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France 0359731498 https://abbayedevaucelles.fr Le parc abrite plusieurs arbres remarquables. Isolés en ou en alignement, ils sont les témoins de notre histoire. En se baladant, on peut découvrir la majestueuse allée de tilleuls, le charme plus que centenaire, le marronnier en chandelier…

Différents espaces composent les jardins : le potager et ses carrés de légumes anciens (courge musquée, patisson, patidou, potiron et potimarron), le verger (pommiers, poiriers, cerisiers), la roseraie et ses différentes variétés de roses anciennes, grimpantes ou arbustives, les aromatiques, les vivaces…

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins

©Abbaye de Vaucelles