Rendez-vous nature « à la découverte des oiseaux de Vaucelles », Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes
Rendez-vous nature « à la découverte des oiseaux de Vaucelles », Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes dimanche 7 juin 2026.
Rendez-vous nature « à la découverte des oiseaux de Vaucelles » Dimanche 7 juin, 10h30 Abbaye de Vaucelles Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Rendez-vous nature « à la découverte des oiseaux de Vaucelles ».
Tout commence par une rencontre en plein vol, puis un œuf, puis un autre. C’est toute une aventure dans le monde des oiseaux de l’abbaye qui vous est proposée.
Abbaye de Vaucelles Hameau de Vaucelles, 59258 Les Rues-des-Vignes, France Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France 0359731498 https://abbayedevaucelles.fr [{« type »: « link », « value »: « https://abbayedevaucelles.fr/rendez-vous-nature-une-histoire-de-plumes »}] Le parc abrite plusieurs arbres remarquables. Isolés en ou en alignement, ils sont les témoins de notre histoire. En se baladant, on peut découvrir la majestueuse allée de tilleuls, le charme plus que centenaire, le marronnier en chandelier…
Différents espaces composent les jardins : le potager et ses carrés de légumes anciens (courge musquée, patisson, patidou, potiron et potimarron), le verger (pommiers, poiriers, cerisiers), la roseraie et ses différentes variétés de roses anciennes, grimpantes ou arbustives, les aromatiques, les vivaces…
Rendez-vous nature « à la découverte des oiseaux de Vaucelles ».
©Département du Nord
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