Les jardins de l’abbaye de Vaucelles, Abbaye de Vaucelles, Les Rues-des-Vignes

Les jardins de l’abbaye de Vaucelles Samedi 6 juin, 10h30 Abbaye de Vaucelles Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le domaine s’étend sur 7 hectares de nature et de patrimoine.

Le parc accueille plusieurs arbres remarquables, isolés ou disposés en alignement, véritables témoins de l’histoire du lieu. Au fil de la promenade, les visiteurs peuvent admirer la majestueuse allée de tilleuls, un charme centenaire ou encore un impressionnant marronnier en chandelier.

Les jardins se composent de plusieurs espaces aux ambiances variées : un potager avec ses carrés de légumes anciens, un verger planté de pommiers, poiriers et cerisiers, ainsi qu’une roseraie réunissant différentes variétés de roses anciennes, grimpantes et arbustives. Des espaces dédiés aux plantes aromatiques et aux vivaces viennent compléter cet ensemble végétal.

Abbaye de Vaucelles Hameau de Vaucelles, 59258 Les Rues-des-Vignes, France Les Rues-des-Vignes 59258 Nord Hauts-de-France 0359731498 https://abbayedevaucelles.fr Le parc abrite plusieurs arbres remarquables. Isolés en ou en alignement, ils sont les témoins de notre histoire. En se baladant, on peut découvrir la majestueuse allée de tilleuls, le charme plus que centenaire, le marronnier en chandelier…

Différents espaces composent les jardins : le potager et ses carrés de légumes anciens (courge musquée, patisson, patidou, potiron et potimarron), le verger (pommiers, poiriers, cerisiers), la roseraie et ses différentes variétés de roses anciennes, grimpantes ou arbustives, les aromatiques, les vivaces…

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Abbaye de Vaucelles