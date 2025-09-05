5ème Fête des plants et des plantes Beaulieu-sur-Loire

5ème Fête des plants et des plantes

Place du 11 novembre Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-05-09

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire met à l’honneur les plants et les plantes dans le parc de la maison Marret. Vous partirez à la découverte de plantes sauvages et des jardins. Plusieurs animations auront lieu en lien avec la nature, l’histoire et l’art.

Troc de plants et de plantes, présentation de pépiniéristes, de professionnels de l’horticulture, d’associations, de producteurs locaux et créations ; brocante jardinage, présentation de maquettes et matériels agricoles, exposition botanique, animations ludiques et familiales; démonstrations et ateliers créatifs, restauration sur place.

Programmation 2026 en cours .

Place du 11 novembre Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

English :

The Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire honors plants in the park of the Marret house. You will discover wild plants and gardens. Several animations will take place in connection with nature, history and art.

German :

Das Maison du Terroir et d’Animations in Beaulieu-sur-Loire stellt im Park des Hauses Marret Setzlinge und Pflanzen in den Mittelpunkt. Sie werden auf Entdeckungsreise gehen, um wilde Pflanzen und Gärten zu erkunden. Es finden mehrere Animationen statt, die mit der Natur, der Geschichte und der Kuns

Italiano :

La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire celebra le piante nel parco della Maison Marret. Scoprirete piante selvatiche e giardini. Si svolgeranno diverse attività legate alla natura, alla storia e all’arte.

Espanol :

La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire celebra las plantas en el parque de la Maison Marret. Descubrirá plantas silvestres y jardines. Se realizarán varias actividades relacionadas con la naturaleza, la historia y el arte.

