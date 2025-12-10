Répétitions de l’Harmonie de Beaulieu-sur-Loire dans les hameaux

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

L’Harmonie Fanfare de Beaulieu-sur-Loire part en tournée dans les hameaux ! Venez assister à leurs répétitions en plein air, chaque vendredi du 29 mai au 3 juillet. Un beau moment musical et convivial à partager près de chez vous, à 20h.

L’Harmonie Fanfare de Beaulieu-sur-Loire vous donne rendez-vous pour une série de répétitions en plein air, dans différents hameaux de la commune. Venez écouter les musiciens et profiter d’un moment convivial à chaque étape.

Une belle occasion d’allier musique, rencontres et détente en début de soirée dans une ambiance chaleureuse. Entrée libre et bonne humeur garanties ! .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 32 60 hf.beaulieu@gmail.com

English :

The Harmonie Fanfare de Beaulieu-sur-Loire goes on tour in the hamlets! Come along to their open-air rehearsals, every Friday from June 6 to July 4. A great musical moment to share near you, at 8pm (7.30pm at La Guinguette).

L’événement Répétitions de l’Harmonie de Beaulieu-sur-Loire dans les hameaux Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX