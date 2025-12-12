Marché du Terroir et randonnée pédestre Beaulieu-sur-Loire

Marché du Terroir et randonnée pédestre

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire Loiret

Beaulieu-sur-Loire accueille un marché du terroir le 9 mai 2026 à la salle polyvalente, accompagné d’une randonnée pédestre. Une matinée conviviale pour découvrir les saveurs locales puis explorer les chemins environnants dans une ambiance chaleureuse.

Beaulieu-sur-Loire vous donne rendez-vous le 9 mai 2026 pour une matinée dédiée aux plaisirs simples et aux découvertes locales. À la salle polyvalente, le marché du terroir mettra à l’honneur producteurs et artisans, avec des saveurs authentiques et des savoir-faire du territoire. Fromages, confitures, légumes de saison ou créations gourmandes composeront un parcours riche en rencontres. La journée se poursuit par une randonnée pédestre ouverte à tous, idéale pour profiter des paysages vallonnés et des chemins tranquilles autour du village. Ce duo marché-balade offre une façon agréable de célébrer le printemps en partageant un moment ancré dans l’esprit local et la convivialité. .

Rue de la Poste Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 63 06 58 cdf2beaulieu@yahoo.fr

Beaulieu-sur-Loire is hosting a local produce market on May 9, 2026 at the Salle Polyvalente, accompanied by a walking tour. A convivial morning to discover local flavors and explore the surrounding paths in a friendly atmosphere.

