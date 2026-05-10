5ème marche populaire internationale Foyer de la Linette Sedan
5ème marche populaire internationale Foyer de la Linette Sedan dimanche 26 juillet 2026.
Sedan
5ème marche populaire internationale
Foyer de la Linette 10 rue de la Linette Sedan Ardennes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Départ 10 rue de la Linette 08200 SedanAccueil à partir de 8h. Fin des départ 11h. Participation 3€4 sentiers balisés 5, 10, 15 et 20 km. Très peu d’urbain, sentiers bucoliques et boisés.Buvette Café Petite restauration Crêpe Glace
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Foyer de la Linette 10 rue de la Linette Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61 laforetdesnutons@gmail.com
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English :
Start: 10 rue de la Linette 08200 SedanReception from 8am. Departures end at 11am. Participation: 3?4 marked trails: 5, 10, 15 and 20 km. Refreshment bar Coffee Snacks Pancakes Ice cream
L’événement 5ème marche populaire internationale Sedan a été mis à jour le 2026-05-10 par Ardennes Tourisme
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