5ème marche populaire internationale Foyer de la Linette Sedan

Sedan

5ème marche populaire internationale

Foyer de la Linette 10 rue de la Linette Sedan Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Départ 10 rue de la Linette 08200 SedanAccueil à partir de 8h. Fin des départ 11h. Participation 3€4 sentiers balisés 5, 10, 15 et 20 km. Très peu d’urbain, sentiers bucoliques et boisés.Buvette Café Petite restauration Crêpe Glace

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Foyer de la Linette 10 rue de la Linette Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61 laforetdesnutons@gmail.com

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English :

Start: 10 rue de la Linette 08200 SedanReception from 8am. Departures end at 11am. Participation: 3?4 marked trails: 5, 10, 15 and 20 km. Refreshment bar Coffee Snacks Pancakes Ice cream

L’événement 5ème marche populaire internationale Sedan a été mis à jour le 2026-05-10 par Ardennes Tourisme