Rendez-vous aux Jardins à Sedan

Jardin botanique Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Une nouvelle édition qui a pour thème Jardins de pierres pierres de jardins Visites guidées, expositions, jardinage, bourse d’échanges, ateliers et j’en passe… De quoi passer un très bon moment en plein air entre amis ou en famille.

.

Jardin botanique Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85

English :

The theme of this year’s event is Gardens of stones ? stones of gardens . Guided tours, exhibitions, gardening, exchanges, workshops and much more? All in all, it’s a great way to spend some quality time outdoors with friends and family.

L’événement Rendez-vous aux Jardins à Sedan Sedan a été mis à jour le 2025-11-27 par Ardennes Tourisme