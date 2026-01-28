Nouveau Le stade Louis Dugauguez Sedan
Nouveau Le stade Louis Dugauguez Sedan samedi 25 avril 2026.
Visite guidée Le stade Louis Dugauguez
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Lieu de vie, de partage, de célébrations et d’émotions, le stade Louis Dugauguez fait partie des architectures emblématiques de la ville de Sedan. Découvrez, à l’occasionde cette visite, les coulisses du stade et l’histoire du CSSA.
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
The Louis Dugauguez stadium is one of Sedan?s most emblematic architectural landmarks, a place to live, share, celebrate and feel. Discover the history of the CSSA and the stadium behind the scenes.
