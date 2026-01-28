Nouveau Le stade Louis Dugauguez Sedan

Visite guidée Le stade Louis Dugauguez

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Lieu de vie, de partage, de célébrations et d’émotions, le stade Louis Dugauguez fait partie des architectures emblématiques de la ville de Sedan. Découvrez, à l’occasionde cette visite, les coulisses du stade et l’histoire du CSSA.

.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Louis Dugauguez stadium is one of Sedan?s most emblematic architectural landmarks, a place to live, share, celebrate and feel. Discover the history of the CSSA and the stadium behind the scenes.

L’événement Visite guidée Le stade Louis Dugauguez Sedan a été mis à jour le 2026-01-30 par Ardennes Tourisme