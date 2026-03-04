Visites, animations et ateliers au jardin botanique de Sedan, Jardin botanique, Sedan

Visites, animations et ateliers au jardin botanique de Sedan Samedi 6 juin, 10h00 Jardin botanique Ardennes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Visites guidées, bourse d’échange de plantes, ateliers pour grands et petits, concerts, buvette et restauration sur place….

Jardin botanique Avenue Philippoteaux 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est Au cœur de la ville de Sedan, le jardin botanique vous offre une halte verdoyante. Les arbres centenaires aux essences exotiques, le plan d’eau, le kiosque sont autant d’éléments à découvrir. En 1875, la suppression du bastion du Bourbon permet d’aérer la ville en créant la place Alsace-Lorraine et le jardin botanique. Le plan du jardin est imaginé en 1891 par René Richer, paysagiste de Sedan. Dès la fin du XIXème siècle, toute la société se retrouvait dans les allées du jardin pour se balader, danser le musette ou écouter la fanfare. Une très jolie statue de Paul et Virginie, en terre cuite, sculptée par Visseau, ornait le jardin. Le sculpteur avait imaginé un dispositif permettant au parapluie de laisser un perpétuel ruissellement. Malheureusement, le cyclone de 1905 brisa la statue qui n’est toujours pas restaurée à ce jour. Des maçonneries arborescentes (œuvre du cimentier Bourdet) ornent le petit kiosque, le pont et le transformateur. Il recèle d’intéressantes constructions en rocaillage et de nombreuses essences rares parmi lesquelles un cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables magnolias de Soulange-Bodin.

©Service Patrimoine / Ville de Sedan