À la mode des armures Sedan

À la mode des armures

Château fort Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 6-18 ans sur présentation d’un justificatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Après une brève visite faisant le lien entre décor des armures et habillement à la Renaissance, transforme et dessine tes habits contemporains en armure ! (sweat, t-shirt, basket, pantalon, etc.).

Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

After a brief tour linking armor decor to Renaissance clothing, transform and design your contemporary clothes into armor! (sweatshirt, t-shirt, sneakers, pants, etc.).

