À la mode des armures Sedan
À la mode des armures
Château fort Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants 6-18 ans sur présentation d’un justificatif)
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Après une brève visite faisant le lien entre décor des armures et habillement à la Renaissance, transforme et dessine tes habits contemporains en armure ! (sweat, t-shirt, basket, pantalon, etc.).
Château fort Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
After a brief tour linking armor decor to Renaissance clothing, transform and design your contemporary clothes into armor! (sweatshirt, t-shirt, sneakers, pants, etc.).
