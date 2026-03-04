Audition de classe : Piano, Amphithéâtre Pierre Mendès France, Sedan

Audition de classe : Piano Mercredi 3 juin, 18h00 Amphithéâtre Pierre Mendès France Ardennes

Entrée gratuite

Amphithéâtre Pierre Mendès France Corne de Soissons, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est

La classe de piano de Corinne Bonsignore vous invite à un moment musical. Audition de classe piano