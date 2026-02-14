Visite-atelier en famille de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes », Musée du château fort, Sedan

Visite-atelier en famille de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes » Mercredi 18 février, 10h30 Musée du château fort Ardennes

Sur inscription, tarifs de la Maison du Patrimoine de Ville de Sedan (6 euros plein tarif, 4 euros tarif réduit, gratuit pour les Sedanais sur présentation du justificatif de domicile)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:30:00+01:00 – 2026-02-18T11:30:00+01:00

Mercredi 18 février à 10h30

Musée du château fort

Visite-atelier en famille de l’exposition « Chefs-d’œuvre ! Armures de la collection des princes »

FABRIQUE TON ARMURE !

De 7 à 17 ans

En famille, découvre les armures de la collection des princes de Sedan, prêtées par le Musée de l’Armée (Invalides, Paris), puis fabrique ta propre armure en carton.

RDV devant le café Le Marck dans la cour du château

Inscriptions et tarifs à la Maison du Patrimoine : 03 24 27 84 85 – patrimoine@ville-sedan.fr

Musée du château fort Chateau fort sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@ville-sedan.fr »}]

FABRIQUE TON ARMURE ! armures exposition

Musée du château fort – Ville de Sedan