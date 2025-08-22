Circuit cyclotourisme Balade sur 3 territoires

Circuit cyclotourisme Balade sur 3 territoires 4, rue du chateau 08200 Sedan Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 102000.0 Tarif :

Départ 4 rue du Château à Sedan.Château de Sedan, Floing, Mézières, Sury, Launois-sur-Vence, Vendresse, Donchery, retour à Sedan. Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif.

English :

Departure 4 rue du Château in Sedan.Château de Sedan, Floing, Mézières, Sury, Launois-sur-Vence, Vendresse, Donchery, return to Sedan. The layout of this circuit is given as an indication.

Deutsch :

Abfahrt 4 rue du Château in Sedan.Schloss von Sedan, Floing, Mézières, Sury, Launois-sur-Vence, Vendresse, Donchery, Rückkehr nach Sedan. Die Streckenführung dieser Tour dient nur zur Orientierung.

Italiano :

Partenza 4 rue du Château a Sedan, Castello di Sedan, Floing, Mézières, Sury, Launois-sur-Vence, Vendresse, Donchery, ritorno a Sedan. L’itinerario di questo tour è fornito a titolo indicativo.

Español :

Salida 4 rue du Château en Sedan, Castillo de Sedan, Floing, Mézières, Sury, Launois-sur-Vence, Vendresse, Donchery, regreso a Sedan. El itinerario de este recorrido se ofrece a título indicativo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme