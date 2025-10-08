Théâtre Le grand orchestre de poche Sedan

Théâtre Le grand orchestre de poche

MJC Calonne Sedan Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Grand Orchestre de Poche est un trio de clowns passionnés par le ukulélé. Ils veulent rendre ses lettres de noblesse à ce petit instrument si souvent moqué. Pour eux, l’amour du ukulélé est immense et le plaisir d’être présent est énorme. Ce soir, c’est le grand soir de leur premier récital. Un concert qui tourne à la catastrophe pour notre plus grand plaisir. Les maladresses des trois musiciens vont rapidement amener le concert vers un joyeux chaos débridé. Les égos gonflent, le sable d’Hawaï gratte et les pagnes chatouillent. On se dispute et c’est la gaie-guerre. Dans la salle, il y a une jolie femme, les pupitres sont trop fragiles, les corps s’emmêlent. Le concert risque à tout moment de prendre l’eau mais personne ne sait nager, et encore moins faire du surf.Billetterie

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

Le Grand Orchestre de Poche is a trio of clowns with a passion for the ukulele. Their aim is to restore this often-mocked instrument to its former glory. For them, the love of the ukulele is immense, and the pleasure of being present is enormous. Tonight is the big night of their first recital. A concert that turns into a disaster, much to our delight. The awkwardness of the three musicians quickly turns the concert into unbridled chaos. Egos swell, Hawaiian sand scratches and loincloths tickle. There’s arguing and gay war. There’s a pretty woman in the room, the music stands are too fragile, bodies are tangled. The concert is in danger of taking on water at any moment, but nobody knows how to swim, let alone surf.Tickets

German :

Das Grand Orchestre de Poche ist ein Trio von Clowns, die sich für die Ukulele begeistern. Sie wollen diesem kleinen Instrument, das so oft verspottet wird, seine Adelsbriefe zurückgeben. Für sie ist die Liebe zur Ukulele riesig und die Freude, dabei zu sein, ist riesig. Heute Abend ist der große Abend ihres ersten Recitals. Ein Konzert, das zu unserer großen Freude in einer Katastrophe endet. Die Ungeschicklichkeiten der drei Musiker führen das Konzert schnell in ein fröhliches, ungezügeltes Chaos. Die Egos blähen sich auf, der Sand aus Hawaii kratzt und die Lendenschurze kitzeln. Es wird gestritten und es geht fröhlich zu. Im Saal gibt es eine hübsche Frau, die Notenständer sind zu zerbrechlich, die Körper verheddern sich. Das Konzert droht jeden Moment ins Wasser zu fallen, aber niemand kann schwimmen, geschweige denn surfen.Tickets

Italiano :

Le Grand Orchestre de Poche è un trio di clown con la passione per l’ukulele. Il loro obiettivo è riportare questo strumento tanto deriso al suo antico splendore. Per loro, l’amore per l’ukulele è immenso e il piacere di esserci è enorme. Questa sera è la grande serata del loro primo saggio. Un concerto che si trasforma in un disastro, per la nostra gioia. La goffaggine dei tre musicisti trasforma rapidamente il concerto in un caos gioioso e sfrenato. Gli ego si gonfiano, la sabbia hawaiana graffia e i perizomi fanno il solletico. Ci sono litigi e guerre gay. C’è una bella donna in sala, i leggii sono troppo fragili e i corpi si aggrovigliano. Il concerto rischia di imbarcare acqua da un momento all’altro, ma nessuno sa nuotare, tanto meno fare surf.Biglietti

Espanol :

Le Grand Orchestre de Poche es un trío de payasos apasionados por el ukelele. Su objetivo es devolver a este instrumento tan ridiculizado su antiguo esplendor. Para ellos, el amor por el ukelele es inmenso y el placer de estar allí es enorme. Esta noche es la gran noche de su primer recital. Un concierto que se convierte en un desastre, para nuestro deleite. La torpeza de los tres músicos convierte rápidamente el concierto en un caos desenfrenado. Los egos se hinchan, la arena hawaiana araña y los taparrabos hacen cosquillas. Hay discusiones y guerra gay. Hay una mujer guapa entre el público, los atriles son demasiado frágiles y los cuerpos se enredan. El concierto corre peligro de hacer agua en cualquier momento, pero nadie sabe nadar, y mucho menos surfear.Entradas

