Atelier À la façon de George-Delaw Sedan

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
6-18 ans
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
2026-04-15
Découvre les dessins et histoires de Georges Delaw, conservés à la Médiathèque, puis dessine et écris ta propre BD, comme Georges Delaw !En partenariat avec la Médiathèque Georges-Delaw, Ardenne Métropole.
Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr
English :
Discover Georges Delaw’s drawings and stories, then draw and write your own comic strip, just like Georges Delaw! In partnership with the Médiathèque Georges-Delaw, Ardenne Métropole.
