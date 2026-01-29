Atelier À la façon de George-Delaw

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

6-18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Découvre les dessins et histoires de Georges Delaw, conservés à la Médiathèque, puis dessine et écris ta propre BD, comme Georges Delaw !En partenariat avec la Médiathèque Georges-Delaw, Ardenne Métropole.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

Discover Georges Delaw’s drawings and stories, then draw and write your own comic strip, just like Georges Delaw! In partnership with the Médiathèque Georges-Delaw, Ardenne Métropole.

L’événement Atelier À la façon de George-Delaw Sedan a été mis à jour le 2026-01-28 par Ardennes Tourisme