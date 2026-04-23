Sedan

Bubble Run

Prairie de Sedan Sedan Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif Groupe

Groupe de 10 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

2 départs de course 14h et 16hAccessible à partir de 6 ansPréparez-vous pour la toute première édition ! Au programme 5 km de course dans la mousse et une ambiance festive garantie.À faire en famille, entre amis ou même tout seul !Animations, musique, buvette et restauration sur place.

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Prairie de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 7 82 96 68 05 contact.ephemeraevent@gmail.com

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English :

2 race starts: 2pm and 4pmAccessible from 6 years of ageGet ready for the very first edition! On the program: 5 km of running in the moss and a guaranteed festive atmosphere.to be done with family, friends or even on your own! entertainment, music, refreshments and catering on site.

L’événement Bubble Run Sedan a été mis à jour le 2026-04-23 par Ardennes Tourisme