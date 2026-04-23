Bubble Run Sedan
Bubble Run Sedan dimanche 31 mai 2026.
Sedan
Bubble Run
Prairie de Sedan Sedan Ardennes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif Groupe
Groupe de 10 personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
2 départs de course 14h et 16hAccessible à partir de 6 ansPréparez-vous pour la toute première édition ! Au programme 5 km de course dans la mousse et une ambiance festive garantie.À faire en famille, entre amis ou même tout seul !Animations, musique, buvette et restauration sur place.
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Prairie de Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 7 82 96 68 05 contact.ephemeraevent@gmail.com
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English :
2 race starts: 2pm and 4pmAccessible from 6 years of ageGet ready for the very first edition! On the program: 5 km of running in the moss and a guaranteed festive atmosphere.to be done with family, friends or even on your own! entertainment, music, refreshments and catering on site.
L’événement Bubble Run Sedan a été mis à jour le 2026-04-23 par Ardennes Tourisme
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