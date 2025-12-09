Halte Fluviale de Sedan Sedan Ardennes
Halte Fluviale de Sedan
Halte Fluviale de Sedan Boulevard de Lattre de Tassigny 08200 Sedan Ardennes Grand Est
Cadre agréable au bord de la MeusePrès du centre et des ses commercesÀ 1,5 km du Château Fort de Sedan
English :
Pleasant setting on the banks of the MeuseNear the town center and shops1.5 km from the Château Fort de Sedan
Deutsch :
Angenehme Umgebung am Ufer der MaasNähe zum Zentrum und seinen Geschäften1,5 km vom Château Fort de Sedan entfernt
Italiano :
Ambiente piacevole sulle rive della MosaPresso il centro e i negozi1,5 km dallo Château Fort de Sedan
Español :
Entorno agradable a orillas del MosaCerca del centro y de los comercios1,5 km del castillo Fort de Sedan
