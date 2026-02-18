Le Mensonge, MJC Calonne, Sedan

Le Mensonge Mardi 28 avril, 18h30 MJC Calonne Ardennes

BILLETTERIE MJC Calonne ou sur place avant le spectacle / 6 € la place enfant ou adulte / à partir de 3 personnes : 5 € la place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T18:30:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00

Le Mensonge est l’histoire délicate d’une petite fille qui a menti un soir à table. En entrant dans sa chambre, elle retrouve son mensonge sous la forme d’un rond rouge. Le lendemain à son réveil, ce rond est encore là, insistant, ineffaçable, le soir au coucher, il est toujours là.

Au fil des jours, ce rond va gonfler, se multiplier, envahir son espace, allant jusqu’à l’empêcher de bien respirer.

Nous suivons le point de vue de cette petite fille, nous plongeons dans son espace mental où un petit grain de sable va devenir une montagne. C’est une immersion dans son monde intérieur, dans son obsession tournoyante pleine de champignons vénéneux, de rêves, d’hallucinations, de cauchemars.

De ce mensonge, on ne saura pas un traître mot. Ça se joue au corps à corps entre elle et lui, mais ça pourrait se jouer entre tous les menteurs et tous les mensonges du monde…

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En partenariat avec le Pôle Danse et le Laboratoire chorégraphie

Compagnie Act2

Chorégraphie : Catherine Dreyfus – Interprétation : Maria Catarina Dos Santos Pinho ou Fiona Houez, Jérémy Kouyoumdjian ou Rémi Leblanc Messager ou Jorge Callerоn Arias Cloé Vaurillon ou Anna Konopska – Musique : Stéphane Scott – Voix : Isabelle Gouzou – Auteures : Catherine Grive, Frédérique Bertrand – Scénographie : Oria Steenkiste, Catherine Dreyfus – Costumes : Nathalie Saulnier et Anne Yarmola

MJC Calonne Pl. Calonne, 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est 0324270975 https://www.mjc-calonne.com/ https://www.facebook.com/mjc.calonne;https://twitter.com/MJC_Calonne;https://www.instagram.com/mjc_calonne/ [{« type »: « link », « value »: « https://ardenne-metropole.fr/entre-petits-et-grands-2025-2026/ »}]

Librement adapté du livre jeunesse éponyme de C. Grive et F. Bertrand

© Raoul Gilibert