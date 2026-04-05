5ème Rallye Classic du Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais
5ème Rallye Classic du Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais samedi 17 octobre 2026.
Ferrières-en-Gâtinais
5ème Rallye Classic du Gâtinais
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
5ème Rallye Classic du Gâtinais
Grand Rallye Classic du Gâtinais avec un départ depuis Ferrières. Véhicules concernés datant d’avant 31 décembre 1996. Quelques véhicules de prestige seront au rendez-vous. Pas moins de 450 km à parcourir pour 80 à 100 équipages attendus de France, de Belgique, d’Espagne, du Portugal ou du Royaume Uni. Les bolides passeront dans 42 communes. .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
5th Rallye Classic du Gâtinais
L’événement 5ème Rallye Classic du Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS
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