Ferrières-en-Gâtinais

5ème Rallye Classic du Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

5ème Rallye Classic du Gâtinais

Grand Rallye Classic du Gâtinais avec un départ depuis Ferrières. Véhicules concernés datant d’avant 31 décembre 1996. Quelques véhicules de prestige seront au rendez-vous. Pas moins de 450 km à parcourir pour 80 à 100 équipages attendus de France, de Belgique, d’Espagne, du Portugal ou du Royaume Uni. Les bolides passeront dans 42 communes. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5th Rallye Classic du Gâtinais

L’événement 5ème Rallye Classic du Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS