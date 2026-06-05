5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court Ussel samedi 10 octobre 2026.

Ussel

5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Salon dédié au circuit court et à l’artisanat local, buvette, restaurant, animations, concours de dégustation à l’aveugle .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 55 94 68 pierredenis19@gmail.com

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English : 5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court

L’événement 5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court Ussel a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze