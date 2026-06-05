5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court Ussel
5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court Ussel samedi 10 octobre 2026.
Ussel
5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court
3 Rue du Stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Salon dédié au circuit court et à l’artisanat local, buvette, restaurant, animations, concours de dégustation à l’aveugle .
3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 55 94 68 pierredenis19@gmail.com
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English : 5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court
L’événement 5ème salon du circuit court et de l’artisanant en circuit court Ussel a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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