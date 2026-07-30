Marc Hévéa chante Nougaro au théâtre de verdure d’Ussel Ussel
jeudi 13 août 2026 · Ussel
Informations pratiques
Ussel
Marc Hévéa chante Nougaro au théâtre de verdure d’Ussel
Amphithéâtre de verdure Ussel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Marc Hévéa commence le piano classique à l'âge de 6 ans
Marc Hévéa commence le piano classique à l'âge de 6 ans. Remarqué dès ses débuts par le Conservatoire de Paris, il reçoit une première Mention au Concours National Les Royaumes de la Musique salle Pleyel.
Il grandit dans une famille de musiciens entre classique et jazz et commence très tôt à s'exprimer par la composition et l'écriture de textes.
Marc Hévéa s'impose en tant qu'arrangeur diplômé SACEM et écrit au fil des années les musiques de spectacles ainsi qu'une cinquantaine d'albums pour d'autres artistes.
Il écrit les arrangements et chante dans le spectacle Les Voix Liées chantent Nougaro a capella, devenu une référence autour de l'œuvre de Claude Nougaro. Il rencontre d'ailleurs ce dernier, auquel il dédiera sa chanson Nos liens de chant.
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Amphithéâtre de verdure Ussel 46240 Lot Occitanie +33 6 72 06 77 59
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English :
Marc Hévéa began studying classical piano at the age of 6
L’événement Marc Hévéa chante Nougaro au théâtre de verdure d’Ussel Ussel a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Gourdon
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