Randonnée Genêts et Bruyères Ussel
Randonnée Genêts et Bruyères Ussel dimanche 23 août 2026.
Ussel
Randonnée Genêts et Bruyères
3 Rue du stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:30:00
fin : 2026-08-23 14:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Comme chaque année, le club Des Cyclotouristes des Monédières d’Ussel organise la randonnée Genêts et Bruyères, au programme 4 parcours vélo et 2 parcours de marche. A l’issue de cette randonnée un repas est proposé (16€ sur réservation).
Parcours vélo avec ravitaillement 55km, 76km, 98km et 119km
Parcours marche avec ravitaillement 8km et 16km
Possibilité de repas à 12h30, 16€, .
3 Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 49 96 08 jppoisonnier@gmail.com
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English : Randonnée Genêts et Bruyères
L’événement Randonnée Genêts et Bruyères Ussel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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