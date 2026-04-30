Ussel

Randonnée Genêts et Bruyères

3 Rue du stade Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:30:00

fin : 2026-08-23 14:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Comme chaque année, le club Des Cyclotouristes des Monédières d’Ussel organise la randonnée Genêts et Bruyères, au programme 4 parcours vélo et 2 parcours de marche. A l’issue de cette randonnée un repas est proposé (16€ sur réservation).

Parcours vélo avec ravitaillement 55km, 76km, 98km et 119km

Parcours marche avec ravitaillement 8km et 16km

Possibilité de repas à 12h30, 16€, .

3 Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 49 96 08 jppoisonnier@gmail.com

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English : Randonnée Genêts et Bruyères

L’événement Randonnée Genêts et Bruyères Ussel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze