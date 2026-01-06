Exposition Sophie Millas et Patrick Tronchet

6 Rue de l’église Ussel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-08-24

La galerie d’art Aigua de rocha vous invite à venir découvrir les œuvres de Sophie Millas et Patrick Tronchet. .

6 Rue de l’église Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 64 52 96 aiguaderocha@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Sophie Millas et Patrick Tronchet Ussel a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze